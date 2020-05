FOTO CASERTA LIBERI TUTTI. Blitz dei vigili nel venerdì della movida del centro

CASERTA – “È tornata la movida più selvaggia e STRAFOTTENTE di prima! Diritto allo studio negato ai ragazzi mentre la movida attiva, come se nulla fosse accaduto. Questo succede questa sera tra via Sant’Agostino e via Mazzini a Caserta!

I RISTORATORI non possono ancora riaprire rischiando di mandare per strada tante famiglie e loro (i bar), che non sono responsabili perché hanno locali da 10 metri quadrati, mettono le mensole fuori e se ne fregano!”. E’ la denuncia di Rosi Di Costanzo, attivista del comitato anti movida selvaggia.

Questa che vi mostriamo nelle foto pervenuteci in redazione, infatti, era la situazione nel cuore della città, fino a pochi minuti fa, ovvero, prima che arrivassero due pattuglie degli agenti della Polizia Municipale allertate dal sindaco Carlo Marino. Alla vista dei vigili, i giovinastri sono fuggiti via.

La posizione di Casertace è chiara e più volte lo abbiamo dichiarato nella nostra rubrica: chi verrà ritratto in foto senza mascherina in strada, in assembramento, in barba ad ogni legge, non avrà sconti e il suo bel faccino sarà reso pubblico. Così, come d’altronde tutti i giornali nazionali hanno fatto per la vicenda dei “Navigli” a Milano.