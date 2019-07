CASERTA – Permane la chiusura lungo la strada statale 7 Appia in località Sessa Aurunca, dal km 171,300 al 171,400, dopo il terribile incendio di questa mattina (LEGGI QUI). Il mezzo è stato spento e rimosso ed ora sono necessarie le pulizie del piano viabile per ripristinare in piena sicurezza la circolazione. Lo comunica in una nota l’Anas.