FOTO E VIDEO. Poliziotto muore a 37 anni, l’ultimo addio a Fabio

VILLA LITERNO (Lidia e Christian de Angelis) – Folla commossa e moto rombanti per l’ultimo saluto al poliziotto Fabio D’Alessio, morto a 37 anni.

Si sono celebrati ieri i funerali del giovane ed eroico poliziotto di Stato, Fabio, deceduto a seguito di un terribile incidente stradale lungo la Nola-Villa Literno.

Alla Parrocchia di San Castrese a Marano erano presenti colleghi, familiari e tantissimi cittadini, oltre agli amici del club di motociclisti di cui era membro.

I rider si sono recati in moto con il casco di Fabio e a suon di clacson e motori roboanti lo hanno salutato per l’ultima volta, fuori la Chiesa, al passaggio della bara. Infine, gli amici hanno lasciato in aria i palloncini bianchi.