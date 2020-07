FOTO E VIDEO. TRAGEDIA IN MOTO. Centinaia di persone per l’ultimo saluto a Francesco, morto in un incidente a 23 anni

VILLA LITERNO (Lidia e Christian de Angelis) – Dolore, applausi, lacrime, palloncini bianchi e striscioni per l’ultimo saluto a Francesco Fontana, il 23enne morto in un incidente stradale. Ieri si sono celebrati i funerali dell’amato figlio dell’imprenditore, conosciuto ed apprezzato dall’intera comunità. Una folla immensa ha accolto la bara bianca di Francesco, tra lacrime, applausi e proiezioni su uno schermo gigante delle foto e video di Francesco, anche un’auto sportiva rossa fuori la Chiesa per dare l’addio a Francesco, appassionato di auto e moto. Un dolore fortissimo per la famiglia e gli amici ma anche per il paese, un bravo ragazzo , solare, gentile e spiritoso, che amava la vita. L’uomo a bordo dell’auto contro cui si è scontrato la moto su cui viaggiava Fontana è un 80enne indagato come da prassi in attesa degli accertamenti dei carabinieri di Casal di Principe e Villa Literno, sulle dinamiche del fatele e mortale incidente. Centinai i messaggi di addio e cordoglio.

Questo il commovente addio del cugino nonchè assessore Carloantonio Falcone: “Lo meritavi questo giorno,Lo meritavi come quello di un principe. Vola più in alto che puoi senza fermarti mai. Ciao Ciccio Fontà!“.