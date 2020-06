FOTO. Esplode incendio in una cucina, vigili del fuoco salvano tre persone

CAPUA – Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio a Capua, in via Fuori Porta Roma. Un incendio è divampato all’interno di un appartamento di fronte al centro scommesse SNAI. In fiamme un piano cottura.

E’ stato grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Caserta che si è evitato che le fiamme arrivassero alla bombola del gas. Messi in salvo i 3 abitanti. Per uno di loro, un’anziana donna, si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a rianimarla sul posto.