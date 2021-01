LE FOTO. TREMENDO INCIDENTE. Ragazza finisce con l’auto contro un albero, è grave

MONDRAGONE – Non è chiaro il motivo per cui la ragazza alla guida di questa Lancia abbia perso il controllo della sua vettura, andando a sbattere in maniera molto violenta contro uno degli alberi che si trovava all’esterno della carreggiata.

La giovane, in transito sulla strada che da Carinola porta a Mondragone, ha finito la sua corsa, come detto, contro un arbusto. Per estrarla dall’abitacolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Teano, prontamente accorsi sul luogo dell’incidente.

La giovane è stata portata alla clinica pineta Grande di Castel Volturno da un’ambulanza e pare sia in condizioni critiche.