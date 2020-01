FOTO SHOCK. ATTO CRIMINALE. Cane ucciso a bastonate senza pietà, si cercano i responsabili

ORTA DI ATELLA (l.d.a./c.d.a.) – Da poco su tutti i social la denuncia di una cittadina con tanto di foto del terribile crimine a danno di un indifeso cane. La testa del cane è stata sfracellata, si pensa che il cane voleva scappare, ma a causa della forza umana non è riuscito.

Entro 48 ore l’Asl ci dirà quando è stato ucciso. Ora tutti i cittadini si sono mobilitati affinché sia identificato il vile o i vili criminali che hanno violato la legge uccidendo un cane indifeso e inerme. Intanto è stata presentata denuncia presso le Autorità competenti e il corpo affidato all’ASL veterinaria di Aversa per gli accertamenti.

Il commento di chi ha pubblicato la foto, Maria Rosaria P. I. “Innanzitutto scusatemi per la foto. Capisco che molti di noi staranno in questo momento soffrendo, ma capisco anche che l’essere indecifrabile che ha ucciso questo cane adesso, in questo preciso istante, starà esultando. Sí, perché, uccidere un animale è una vittoria…. una triste vittoria per le persone fallite che esistono su questa terra. Perdonaci cucciolo, perdonaci per non essere stati in grado di aiutarti prima ancora che arrivassimo a vedere una scena così raccapricciante. Perdonaci perché fin quando l’essere umano abiterà su questa terra, la maggior parte dei cuccioli come te sarà destinato sempre a fare questa fine.Una cosa è certa però, andrò nel posto in cui ti hanno ammazzato e chiederò in giro a chiunque. E credimi, semmai riuscissi a trovare quella merda umana che ha fatto ciò, gli farò fare la stessa fine. Ho sempre pensato che orta negli ultimi anni fosse abitata da persone schifose, ma non pensavo che riuscissero a fare una cosa simile. Forse ti hanno ucciso perché rovinavi il coltivato? Forse perché davi fastidio alle pecore? Cerco di trovare migliaia di motivi, ma nessuno e dico nessuno è capace di farmi trovare una giustificazione ad un gesto così atroce.Ma poi no, come hai fatto a dargli tante bastonate ad un essere così piccolo e indifeso? La sua faccia non ti faceva venire quel nodo alla gola? Non ti facevi schifo mentre lo uccidevi? Non pensavi che anche lui avesse una mamma che lo stava aspettando? Non hai pensato che magari si trovava in quella fabbrica più zozza è sporca di te perché aveva fame? Eh no, tu a queste cose non ci arrivi…Sei un infame e gli infami si faranno male con il tempo. Avrai anche tu dei figli? Dovrai invecchiare anche tu? E anche se in modo diverso, Dio ti restituirà tutto nel modo più atroce che ci sia. Nel frattempo però, mi auguro che questo cane vi venga in sonno ogni volta che chiudete gli occhi e che vi appari davanti ogni volta che siete in auto. Così da aver il terrore di dormire e il trauma di urtare contro qualcosa che vi possa far rimanere fulminati li. Perdonaci cucciolo. Perdonami. Buon ponte dell’arcobaleno.“