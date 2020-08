ROCCHETTA E CROCE– Oltre 10mila metri di vegetazione sono andati in fiamme a Rocchetta e Croce nella frazione di Valdassano in via Antonio Izzo, poco dopo le 13. L’incendio è divampato dalle sterpaglie a bordo strada. Immediato è scattato l’allarme al 115. Ad intervenire, prontamente, sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Teano con l’ausilio di un’autopompa e di un mezzo boschivo, evitando che le fiamme lambissero un casolare vicino. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.