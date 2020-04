CAPUA/NAPOLI- (GV) Il tribunale del riesame ha scarcerato Agatino Pignataro, di S.Angelo in Formis, disponendone gli arresti domiciliari. L’uomo, difeso dall’avvocato Guglielmo Ventrone, era stato arrestato per droga in un maxi blitz della guardia di Finanza (insieme ad altre persone del napoletano) perchè trovato in possesso di 8 tonnellate di hashish proveniente dalla Spagna.