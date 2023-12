Fuga di gas scatena il panico, residenti in strada

In azione i vigili del fuoco.

RECALE Tanta paura tra i residenti delle palazzine popolari di via Municipio, a Recale. Un improvviso e intenso odore di gas ha fatto scattare l’allarme e indotto le persone a scendere in strada. Sono stati proprio i residenti ad allertare i vigili del fuoco che sono giunti poco dopo ed accertato la perdita di gas da una bombola posta in uno degli appartamenti del complesso. Dopo l’intervento dei pompieri tutti sono rientrati nelle loro abitazioni.