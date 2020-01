Fumo e fiamme in un’abitazione, salvate tre donne

TRENTOLA DUCENTA – (Lidia e Christian de Angelis) Scoppia incendio in un’abitazione, messe in salvo tre donne. L’altra sera in via Calessieri a Trentola Ducenta si è sviluppato un incendio presso un’abitazione, dove vivono tre donne. Ad andare in fiamme per un guasto, una canna fumaria che ha sviluppato fiamme e fumo, allarmando le tre donne, di cui una anziana, terrorizzate che l’incendio si espandesse anche all’interno della casa. Il tempestivo intervento del volontario della valida Protezione civile di Trentola Ducenta, Giuseppe D’Alessandro, ha evitato il peggio. Infatti il volontario ha prima messo in sicurezza le donne e la zona e poi ha domato le fiamme, riportando la situazione alla normalità. Fortunatamente si è evitato il peggio.