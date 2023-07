Fuochi d’artificio e scoppia l’incendio: indagati sindaco e imprenditore

Indagini dei carabinieri della Forestale.

VITULAZIO. Belli i fuochi d’artificio, certo. Ma a volte innescano degli incendi difficili da domare. E’ quanto accaduto lo scorso mese di aprile in occasione della festa di Maria Santissima dell’Agnena. Al culmine delle celebrazioni, infatti, lo spettacolo dei fuochi d’artificio ma questi provocano un incendio in località Boscariello. Successivamente i vigili del fuoco riuscirono a fermare le fiamme e l’aria venne poi messa in sicurezza dai carabinieri forestali che avviavano anche le indagini. A conclusione di queste, sono finiti iscritti nel registro degli indagati l’allora sindaco Raffaele Russo ed il titolare dell’impresa pirotecnica.