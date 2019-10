SAN PRISCO – Si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi, un incendio sulla variante Anas che collega Santa Maria Capua Vetere a Maddaloni, nei pressi dell’uscita di San Prisco. A prendere fuoco sono state sterpaglie e alcuni cumuli di rifiuti ammassati nelle scarpate laterali alla strada. Una nuvola nera ha invaso le corsie creando un vero e proprio “muro” per i conducenti in transito, mettendoli in serio pericolo. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme.