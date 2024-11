Fuori di sé, crea il panico nel quartiere Santa Maria La Nova: denunciato

Per i medici sarà abuso d’alcol, per i carabinieri minacce moleste, ma dietro c’è una storia umana



TEANO (EZ – teanoce.it) – Urla, rumori come di martellate e vetri infranti, gente alla finestra e tutte le luci accese. Momenti di panico, ieri notte, nel quartiere Santa Maria La Nova dove A.P. 50enne residente del posto, dopo aver alzato il gomito e ormai completamente fuori di sé avrebbe preso a girare nei vicoli picchiando violentemente con un bastone contro diverse porte d’ingresso dei vicini di casa.

C’è chi dichiara di conoscerlo bene e giura che non sarebbe mai passato alle vie di fatto. Ma più di un residente la pensa diversamente e una signora particolarmente infastidita ha chiamato i carabinieri. Al telefono è parsa subito chiara la situazione, soprattutto per il particolare stato di salute dell’uomo, ed è anche scatta la richiesta di assistenza del 118. Così, verso le ore 21 di ieri 9 novembre 2024 nella piazza della Vasca di Santa Maria La Nova si sono precipitati i carabinieri della Compagnia di Capua, l’ambulanza del 118 e l’Automedica con il personale specializzato.

L’uomo è stato intercettato e accompagnato a casa. Solo dopo aver ottenuto il consenso del medico i carabinieri hanno cominciato l’opera di identificazione chiedendo e ottenendo – con non poche difficoltà – i documenti di riconoscimento. Inevitabile la denuncia per l’uomo, visto il racconto fornito nella chiamata delle forze dell’ordine. Ma dietro la miseria di un episodio di «assunzione eccessiva di sostanze alcoliche» ci sarebbe, purtroppo, come appreso nel vivo dei fatti, anche la storia di un uomo spesso istigato, insultato e indotto a mettersi nei guai perché sgradito sul posto. Ma dopo le cure mediche e dopo l’intervento dei carabinieri, quando la scena si svuota e tutto il quartiere sarà andato a dormire chi si occuperà di capire e risolvere i reali motivi che hanno scatenato tutto questo? Per i medici è abuso d’alcol, per i carabinieri minacce moleste, ma dietro c’è una storia umana di cui tutti si saranno drammaticamente dimenticati stamattina intorno alla Vasca e davanti alla chiesa di Santa Maria la Nova.