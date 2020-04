Al vaglio quelle di…

SAN MARCO EVANGELISTA – E’ al vaglio della Guardia di Finanza di Marcianise, la documentazione relativa ai buoni spesa del Comune di San Marco Evangelista (come di tutti i comuni di competenza). L’incartamento, su richiesta delle fiamme gialle, è stato inviato in caserma. L’intento è quello di verificare se qualche cittadino “furbetto” abbia fatto richiesta ed ottenuto i benefit senza averne i requisiti. A tal proposito, scatterà la denuncia come prevede la legge.