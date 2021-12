FURBETTI DEL CARTELLINO ALL’OSPEDALE. L’incredibile storia dell’occhiolino alla telecamera dei carabinieri

SESSA AURUNCA – Ha parlato oggi all’udienza del processo nei confronti di diversi dipendenti dell’ospedale di Sessa Aurunca il tenente Forziati, uno degli inquirenti che ha lavorato all’inchiesta sulle false attestazioni in servizio di decine di operatori del San Rocco.

Il tenente ha raccontato come sia stato necessario per mettere un’altra telecamera da parte dei carabinieri, in considerazione del fatto che i lavoratori, sanitari e amministrativi, utilizzavano un’uscita che non era sorvegliata. Il caso più eclatante resta comunque quello del dipendente dell’ospedale che, nonostante fossi in vacanza all’estero, marcava il cartellino grazie al supporto di suo figlio, mandato in ospedale per compiere la truffa.

Tra le note di colore va segnalato sicuramente il caso di un dipendente amministrativo dell’ospedale di Sessa Aurunca. L’uomo, resosi conto della presenza di una telecamera, secondo il racconto di Forziati al giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha iniziato a muoverla, quasi giocandoci, si è avvicinato, ha fatto l’occhiolino, ha timbrato, ma poi se n’è andato via. In pratica, non solo aveva notato la presenza della telecamera ma si era preso anche gioco di chi lo stava guardando.

Ricordiamo che nel processo sono imputati: Ferdinando Pasquariello, 62 anni di Caserta; Maria Rosa Matano, 47 anni di Caserta; Nives De Francesco, 63 anni di Mondragone; Rocco Leone, 54 anni; Francesca Macrì, 49 anni; Anna Maria Sorrentino, 64 anni; Alfredo Miosotis, 52 anni di Sessa Aurunca; Giacomo Freda, 52 anni di Sessa Aurunca; Carlo Gallinaro, 63 anni di Formia; Giuseppe Di Iorio, 62 anni di Sessa Aurunca, Martina Battaglia, 46 anni di Caserta; Salvatore Migliozzi, 69 anni di Carinola; Elio Maria Gaetano Avagliano, 60 anni di Roccamonfìna; Elvira Maggi, 41 anni di Caserta; Domenico Perretta, 53 anni; Antonietta Olimpia Di Bella, 64 anni; Luigi Mascolo, 55 anni; Gaetano Tessitore, sindaco di Francolise e medico; Ugo Attanasio (di Sessa Aurunca), Anna Bufano (residente a Sessa Aurunca), Giuseppina Ricciardi (di Carinola), Domenico Bova (di Carinola), Gloria Dell’Estate (residente a Sessa Aurunca), Vinicio Ferone (di Casoria), Nicoletta Iannotta (di Napoli), Valentina Carpine (di Teano), Salvatore Di Cerbo (di Piedimonte Matese) e Luigi Ragucci (di Napoli).