Furti e atti vandalici al cimitero di S. MARIA C.V. : la denuncia delle associazioni

SANTA AMRIA CAPUA VETERE – Raid vandalico nella notte nell’area cimiteriale di Santa Maria Capua Vetere. Approfittando dell’assenza di telecamere di videosorveglianza sono stati vandalizzati i tombini, rubati cavi elettrici e violate numerose cappelle.

A denunciarlo sono le associazioni e i gruppi politici guidati da Raffaele Aveta. “Non è la prima volta che ciò accade, nella totale indifferenza di chi dovrebbe garantire la sorveglianza e la sicurezza dell’area – sottolineano in una nota – Non ci stiamo a questo modo di gestire la cosa pubblica. Urge un controllo massiccio dell’area- ha dichiarato Raffaele Aveta– attraverso sistemi di videosorveglianza e anche attraverso un servizio notturno di vigilanza. Da tempo denunciamo il degrado in cui versa l’area cimiteriale senza che l’amministrazione comunale si faccia carico del problema. Basta amministrare la città in questo modo”.