Furti nei magazzini della logistica, 25 ARRESTI e 100 INDAGATI. I PARTICOLARI dell’operazione

CASERTA – Trentasette misure cautelari e un centinaio di indagati. Sono i numeri dell’operazione che e’ scattata a Piacenza, condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Piacenza. Si tratta della fase finale di un’indagine per una serie di consistenti furti portati a segno nel corso degli ultimi anni in alcuni magazzini della logistica piacentina, dove e’ stata trafugata merce di ogni genere per centinaia di migliaia di euro. Coinvolti a vario titolo addetti al trasporto merci, magazzinieri ma anche personale della sicurezza. Le ipotesi di reato sono furto, ricettazione, associazione a delinquere e anche peculato. Le persone finite in carcere sono 14, altre 11 agli arresti domiciliari e 12 obblighi di firma. I dettagli sull’operazione, coordinata dal pm Matteo Centini della Procura di Piacenza, saranno resi noti nelle prossime ore in conferenza stampa (LEGGI QUI).