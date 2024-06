Sei arresti. Furti nelle aziende agricole, rubati valori per 265mila euro

Blitz tra Parete e Villa Literno

VILLA LITERNO/PARETE – Blitz tra Parete e Villa Literno: manette ai polsi di cinque romeni e un pakistano.

Dalle indagini, condotte dalla squadra mobile di Perugia iniziate nel giugno del 2023 dopo il furto in un’azienda agricola del capoluogo umbro, è emerso che in quattro, dopo aver forzato il cancello di ingresso di un’azienda erano riusciti ad impossessandosi di diversi elettrodomestici, di 420 litri di gasolio e un cavo elettrico di 900 metri, per un valore di 100mila euro.

La visione dei filmati e le attività investigative successive, hanno permesso di identificare quali autori del furto tre cittadini romeni e il pakistano, oggi destinatari della misura cautelare e di accertare il coinvolgimento, in altri colpi commessi in altrettante aziende agricole, di ancora due soggetti.

Gli indagati, secondo quanto ricostruito, alternandosi nei raid e con la partecipazione in alcune circostanze di altri complici rimasti ignoti, avrebbero razziato 1.500 litri di gasolio, cavi elettrici per oltre 9 chilometri di lunghezza, 3 furgoni e attrezzature varie per oltre 265mila euro totali.

A loro carico l’autorità giudiziaria contesta anche un’altra serie di furti, tutti avvenuti con le stesse modalità. La banda è infatti considerata esperta nella sottrazione del rame, l’oro rosso che è sempre un materiale di grande interesse per i ladri, perché di valore e facilmente rivendibile e di origine difficilmente rintracciabile. In particolare, durante le indagini scaturite dal furto di Perugia, gli inquirenti sono riusciti a collocare alternativamente i sei arrestati nei luoghi di altrettanti furti compiuti nell’estate del 2023 tra Emilia Romagna e Lazio, oltre naturalmente quello da 100 mila euro messo a segno a Perugia.

Uno degli indagati è già detenuto per altra causa presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, 4, tutti sono stati rintracciati e trasferiti in carcere mentre uno è attualmente irreperibile.