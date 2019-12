Gara di solidarietà alla scuola Media Vitale, i ragazzi fanno rete per i poveri

PIEDIMONTE MATESE (T.P.) – Una grande gara di solidarietà che ha coinvolto tutti gli alunni della scuola Giacomo Vitale di Piedimonte Matese. Ieri, in occasione della giornata della Colletta Alimentare, autorizzata dal Ministero alla distribuzione dei prodotti alimentari destinati alle persone povere ed emarginate, i ragazzi della Vitale, grazie alla sensibilità dei loro genitori, hanno donato pasta, zucchero, latte e altro. E’ stata una vera gara per fare rete e aiutare le persone più bisognose. La preside della scuola Vitale, Anna Maria Pascale, è stata molto soddisfatta di questo coinvolgimento unanime ha ringraziato tutti. La fame in Italia è un’emergenza che non si può ignorare. “La speranza dei poveri non sarà mai delusa” Le parole del Salmo ricordate da Papa Francesco manifestano una incredibile attualità. Esprimono una verità profonda che la fede riesce a imprimere soprattutto nel cuore dei più poveri: restituire la speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà della vita. La Fondazione Banco Alimentare nacque nel 1989 per opera di don Luigi Giussani, fondatore del movimento Comunione e Liberazione, e di Danilo Fossati, imprenditore e fondatore dell’azienda Star. La sede italiana è a Milano, ma sul territorio sono attualmente presenti 21 sedi regionali guidate dal presidente nazionale Andrea Giussani. Il Banco non consegna direttamente il cibo ai poveri, ma lo immagazzina nel grande centro di raccolta in Campania, a Fisciano, in provincia di Salerno, è poi assegnato alle associazioni, agli enti, alle strutture che hanno un contatto diretto con i bisognosi.