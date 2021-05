AVERSA – I vigili del fuoco hanno salvato un gattino che era rimasto incastrato nella pluviale di un muro. Nel pomeriggio sono intervenuti ad Aversa, in via Roma, dove un micetto miagolava da ore perchè non riusciva più ad uscire dal tubo. I pompieri lo hanno localizzato, traendolo in salvo e consegnandolo poi al proprietario.