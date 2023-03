Gestivano lo spaccio di stupefacenti in due città: in 16 sotto processo. TUTTI I NOMI

Le indagini partirono nel 2013 ed oggi i difensori degli imputati sono pronti a chiedere la prescrizione del reato. Prossima udienza a luglio.

TEANO/SESSA AURUNCA In sedici sotto processo con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, ma il procedimento è andato così in là con i tempi che la difesa degli imputati è pronta a chiedere la prescrizione. L’indagine, infatti, partì nel 2013. A questo punto, nel corso dell’udienza già fissata per luglio, il giudice potrebbe anche scegliere di chiudere il processo con un non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Ma ecco i nomi dei giovani (dieci anni dopo, un po’ meno giovani) imputati: Alessio Maddalena, Patrizio Giaccone, Mattia Maddalena, Giuseppe Cataldo, Pasquale Tordino, Salvatore Di Viccaro, Antonio Manzueto, Andrea Passaretta, Carlo D’Angelo, Luca D’Angelo, Cristian Petrecone, Marco Di Bdernardo, Lorenzo MIgliozzi, Vincenzo Stravolo e Mirko Leonardis.