Gioca a fare la Bonnie. Dopo aver sparato ad una donna con un bimbo in braccio, ieri ha forzato un posto di blocco con la droga. Presa e arrestata 37enne di S. Maria C.V. con il suo amico di Pignataro

Il fatto si è verificato ieri pomeriggio lungo la strada che collega Bellona a Pignataro

PIGNATARO/BELLONA – Il volto che si sono trovati davanti i carabinieri della stazione di Vitulazio non era certo quello di una sconosciuta, ma di una donna che ha già dimostrato in passato di essere una criminale, senza troppi scrupoli, se è vero come è vero che tempo fa sparò ad un’altra donna che portava un bambino in braccio.

Ieri, Barbara Fatima Gennuso di 37 anni, residente a Santa Maria Capua Vetere, ha forzato il posto di blocco dei carabinieri di Vitulazio che si sono lanciati immediatamente all’inseguimento nell’auto da lei condotta e con un passeggero al suo fianco.

Durante l’inseguimento è avvenuto un fatto usuale: e cioè il lancio dal finestrino dell’auto in fuga di alcuni involucri contenenti sostanze stupefacenti. Alla fine la donna è stata bloccata e dopo le formalità di rito è stata condotta al carcere di Benevento, il suo passeggero Andrea Bovenzi, 35 enne di Pignataro Maggiore, è stato a sua volta arrestato ed è ora recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere