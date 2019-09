Giornata da dimenticare! Altro rogo tossico: bruciano rifiuti in via Appia Antica

CASAPULLA – Una giornata da dimenticare quella di oggi per tutti i cittadini della provincia. Dopo l’incendio di rifiuti e sterpaglie che hanno interessato viale Carlo III questo pomeriggio, è di un’ora fa l’allarme lanciato da alcuni residenti, per un rogo di rifiuti, da cui si è sprigionato il solito fumo nero dall’odore acre, appiccato in una traversa della via Appia Antica e che ricade nel territorio di Casapulla. I vigili del fuoco sono giunti sul posto e sono al momento impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Foto di Vincenzo Russo dal gruppo Facebook Sei di San Prisco se