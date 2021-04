GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO. Mamme, nonne e insegnanti addobbano un palazzo per sensibilizzare i cittadini

SAN PRISCO – Oggi 2 Aprile in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo un nutrito gruppo di mamme, nonne e insegnanti si sono mobilitate in via dell’Orizzonte, a San Prisco, per sensibilizzare la cittadinanza su tema dell’autismo. Per l’occasione è stato addobbato un intero palazzo al fine di richiamare l’attenzione e non dimenticare l’importanza di questa giornata. Una Giornata che quest’anno assume un particolare rilievo. L’emergenza sanitaria ha mostrato, infatti, con tutta evidenza, l’importanza di vivere in una società veramente inclusiva, in cui vengono rispettati e garantiti i diritti di tutte le cittadine e di tutti i cittadini: intervenire sulle situazioni di fragilità e difficoltà, assicurare condizioni di benessere, è fondamentale sia per i singoli, che per la

collettività.