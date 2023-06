Giovane commerciante aggredito in strada da un gruppo di ragazzi: ricoverato in pericolo di vita

Stando ad una pria ricostruzione l’uomo sarebbe sceso in strada per invitare i giovani a …

CELLOLE – Interviene per sedare una lite, commerciante aggredito: è grave. E’ quanto accaduto ieri sera a Cellole ai danni di G. S. , 40 anni, commerciante, di auto, del posto. Stando ad una prima ricostruzione un gruppo di giovani assumevano, in strada, atteggiamenti poco civili che non avrebbero fatto esitare il commerciante a scendere per le vie del paese per chiedere ai ragazzi di moderare il comportamento che stavano assumendo.

Da lì a poco sarebbe nata una vivace discussione degenerata con uno scontro fisico. Sasso, colpito con un pugno sarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa riportando un grave trauma cranico.

Trasportato dai sanitari del 118, accorsi sul posto, alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove starebbe lottando tra la vita e la morte. Indagini a cura dei carabinieri della locale stazione per fare chiarezza sull’accaduto.