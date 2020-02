Giovane donna aggredita da un cane. Ritrovata in una pozza di sangue

REGIONALE – Una giovane donna, Loredana D.C., impegnata in una passeggiata con il suo cane di piccola taglia, questa mattina , nel quartiere Vomero è intervenuta in difesa del suo animale che stava per essere aggredito da un cane, con padrone ma senza guinzaglio, di taglia più grande. Nel cercare di evitare la peggio al suo cane si è ritrovata, lei, morsa dall’altro animale che quasi le ha staccato due dita. Il tempestivo intervento dei proprietari di un bar della zona, accorsi in suo soccorso gettando dell’acqua addosso al cane hanno evitato una tragedia. Soccorsa dagli operatori del 118 , ritrovata in una pozza di sangue, è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli.