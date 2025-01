Giovane investito da un’auto, corsa in ospedale

Ieri sera nei pressi del Vanity Center

SAN NICOLA LA STRADA – Giovane investito, ieri sera alle 19:30, in via Leonardo da Vinci nei pressi del Vanity Center a San Nicola la Strada.

Per cause in corso di accertamento un giovane extracomunitario è stato investito. Scattato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 per soccorrere il malcapitato, le cui condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.