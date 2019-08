Giovane papà investito sul Litorale. Domani verrà ascoltato il pirata della strada

CASTEL VOLTURNO (red.cro.) – E’ stato fissato per domani mattina nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, l’interrogatorio, dinanzi al gip Nicoletta Campanaro, per la convalida del fermo dell’ucraino Girniak Mikola 37 anni, residente a Licola.

Il pirata della strada che sabato sera, in via delle Acacie a Castel Volturno, ha ucciso investendolo con il suo Suv Bmw X6, il trentaquattrenne Giorgio Galiero di Castel Volturno, figlio di noti commercianti. E’ accusato di omicidio stradale aggravato per non aver prestato soccorso alla vittima. Quando è stato fermato, sotto l’abitazione della fidanzata i carabinieri gli hanno riscontrato un tasso alcolemico superiore a quello previsto dalla legge.

Domani sarò assistito dall’avvocato Antonio Veltre. Intanto oggi il pm Orsi oggi ha conferito l’incarico, alla presenza dell’avvocato di famiglia, Nando Letizia, per effettuare l’esame autoptico sulla salma del giovane papà che lascia un bimbo di appena sei anni.