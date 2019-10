Giovane professoressa della facoltà di S.MARIA C.V. è stata arrestata

SANTA MARIA CAPUA VETERE (t.p.) – E’ stata arrestata una giovane docente universitaria della Facoltà Luigi Vanvitelli di Santa Maria Capua Vetere per stalking, come anticipato in un precedente articolo (LEGGI QUI). Non aveva accettato la nuova decisione del capo dipartimento della facoltà che l’aveva sostituita con un’altra prof di Pignataro Maggiore, quindi, aveva cominciato a minacciare i due professionisti. E’ finita ai domiciliari la prof 30enne di Grazzanise dopo la denuncia presentata dalle vittime. Sono stati i carabinieri di Capua ad eseguire il provvedimento restrittivo emesso dalla procura di Santa Maria Capua Vetere qualche giorno fa dopo la denuncia presentata dai due professori stalkerizzati da settimane dalla 40enne di Grazzanise.