Giovane rapinatore ucciso dai complici. Ecco la sentenza

TEVEROLA – La Corte di Assise di Napoli, giudice Barbarano, ha condannato a 30 anni di carcere Ivanov Hristov e ad 8 anni Clemente Cipresso. Si tratta del processo sull’omicidio del 20enne albanese Aurel Xhili e del tentato omicidio di un giovane di Casapesenna.

I due, secondo quanto ricostruito, tentarono di rapinare una coppietta di Casapesenna che si era appartata. Il ragazzo reagì e ne nacque una colluttazione con Xhili. Hristov esplose dei colpi di pistola che ferirono il giovane di Casapesenna, mentre Xhili venne centrato al cuore e morì. Cipresso invece era accusato di concorso anomalo in omicidio ed accompagnò i due rapinatori sul posto. Il delitto avvenne in via Campanello a Teverola.