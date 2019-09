GRICIGNANO D’AVERSA -Ieri pomeriggio una donna di 70 anni di Gricignano è caduta dalle scale dell’appartamento dove vive, in via Clanio, non lontano da un supermercato. La signora ha perso l’equilibrio e nella caduta, ha battuto violentemente la testa. E’ stata soccorsa, portata nell’ospedale Moscati, dove è arrivata in coma.