GIUGLIANO. Terrore in via Palumbo. Esplosi colpi contro l’auto per rubare il Rolex

Giugliano (Christian e Lidia de Angelis) – Tragedia sfiorata a Giugliano, balordi esplodono tre colpi di pistola per rubare un Rolex. E’ successo nella tarda serata di ieri lungo la principale arteria della città via Aniello Palumbo, quando un uomo che viaggiava a bordo di un Porche di colore bianco, è stato raggiunto da due balordi in sella ad uno scooter. I due con armi in pugno sono andati mirati verso l’uomo e senza neanche intimargli di consegnare loro il costoso orologio, hanno esploso il primo colpo che si è conficcato nel sedile posteriore dell’auto, per fortuna senza colpire nessuno. Il malcapitato avendo capito la gravità della situazione è sceso dall’auto, cercando inutilmente riparo, infatti è stato subito raggiunto dai due che con violenza gli hanno strappato il rolex dal polso, dandosi immediatamente alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, allertati da alcuni cittadini, i poliziotti del locale Commissariato. Gli agenti hanno da subito avviato tutte le indagini per potere risalire agli autori del rapina, ascoltando la testimonianza della vittima e di alcuni dei presenti. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere pubbliche e private poste lungo la strada oggetto della rapina e quelle della fuga dei banditi. Pare si tratti di una banda specializzata in questo tipo di reato. Ora è caccia all’uomo.