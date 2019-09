Gli studenti di MONDRAGONE sulle orme di Greta. Tutti in piazza per la lotta al cambiamento climatico

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – In occasione del Global Strike for Future, gli studenti Dell’ ISISS e del liceo Galileo Galilei, sono scesi in piazza per la lotta al cambiamento climatico. Si tratta del terzo sciopero globale per il clima che chiude la settimana di iniziative e azioni di sensibilizzazione della popolazione mondiale, partita con la grande marcia di New York del 20 settembre scorso, guidata dalla leader degli attivisti, la svedese Greta Thunberg. Tre le richieste dei manifestanti: abbandono delle fonti di energia fossili e riduzione a zero delle emissioni di gas serra, giustizia climatica per i popoli di tutto il mondo, fiducia nella scienza.

Il corteo, che ha visto la partecipazione di tantissimi giovani che sventolavano bandiere e striscioni, si è mosso alle 9 di questa mattina, percorrendo le vie centrali della città. Il Miur tra l’altro con una circolare a firma del neo-ministro all’istruzione Fioramonti, ha invitato i dirigenti scolastici, nella propria autonomia, a considerare giustificata l’assenza degli studenti per la partecipazione alla manifestazione, “stante il valore civico che la partecipazione ha rivestito in tutto il globo”.