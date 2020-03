GRICIGNANO D’AVERSA. Le basi Usa non rispettano il Dcpm di Conte. Uiltucs: “Tutelare i dipendenti che operano nelle installazioni”

GRICIGNANO D’AVERSA/NAPOLI – Uiltucs Campania denuncia il mancato rispetto dei Dpcm da parte del Comando Usa a Capodichino e Gricignano d’Aversa. “Chiediamo l’immediata chiusura dei negozi nelle Basi”, dice in una nota. Secondo il sindacato, a fronte delle misure adottate dal Governo in materia di contenimento del Covip-19, le tempistiche di adozione nelle varie basi concesse in uso agli Stati Uniti in Italia non sono univoche e sicuramente non lo sono a Capodichino e Gricignano “Abbiamo appreso dai lavoratori che, allo stato attuale, ancora risultano aperte delle attivita’ – si legge in una nota – considerato che il datore di lavoro e’ responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori, che le suddette misure sono inoltre necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, che gia’ le segreterie nazionali hanno invitato i Comandi attraverso gli uffici preposti a provvedere a ottemperare a quanto previsto, facendo tutto quanto in capo al datore di lavoro per alleviare la situazione di disagio, non ottenendo a oggi alcun riscontro.

La segreteria regionale, suo malgrado, e dopo aver informato anche la Prefettura di Napoli e Caserta, si vede ora costretta a denunciare anche pubblicamente quanto sta avvenendo”. Uiltucs Campania sollecita l’immediato intervento dei Comandi e il solerte intervento delle autorita’ italiane competenti al fine di tutelare la salute dei dipendenti che operano nelle installazioni. “I lavoratori delle Basi sono cittadini italiani e sono pertanto tutelati come tali dalle leggi e dai regolamenti della Repubblica Italiana, che vigono anche all’interno delle installazioni concesse in uso agli Stati Uniti. Non si e’ piu’ disposti ad assistere passivamente a quanto sta avvenendo con indicazioni divergenti da parte di ogni dipartimento che mettono in pericolo la salute dei lavoratori, mancato rispetto delle distanze da parte dei militari”, conclude il sindacato.