MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ieri pomeriggio, una coppia di escursionisti e’ rimasta bloccata sul Monte Petrino in un tratto impervio. A trarli in salvo i vigili del fuoco di CASERTA insieme a quelli del distaccamento di Mondragone, che hanno recuperato i due con l’ausilio di un elicottero, in collaborazione con il personale del gruppo SAF (Speleo Alpino Fluviale). Gli escursionisti sono in buone condizioni di salute.