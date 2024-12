GUARDA I VIDEO. INFERNO DI FUOCO: distrutta nota azienda casertana del caffè

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

TEVEROLA – Abbiamo qualche immagine in più del rogo che ha colpito uno stabilimento nella zona industriale tra Teverola e Carinaro (CLICCA E LEGGI L’ULTIM’ORA). Vogliamo avvertire i lettori che una delle due clip video potrebbe toccare la sensibilità di spettatori non abituati alla vista di roghi del genere.

L’azienda è la fabbrica Nero Caffè, che ha sede in una traversa privata della Strada Consortile, all’incrocio tra lo svincolo Carinaro della statale Nola-Villa Literno e quello della statale Appia, a Teverola.

Ad attivarsi sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale, assieme a quelli di Aversa, Marcianise e un’autobotte di supporto da Napoli.

All’inizio si parlava di un’esplosione vera e proprio, ma si tratta di un incendio, forse causata da una reazione di qualche materiale o un grave cortocircuito che ha provocato anche il boato, presuntamente ritenuto causato dall’esplosione.

Al momento, chiaramente, non si hanno notizie precise sulle cause dell’esplosione, ancora in fase di accertamento.

