ULTIM’ORA. Grave incendio in una nota azienda casertana di caffè

CLICCA E GUARDA I VIDEO. INFERNO DI FUOCO: distrutta nota azienda casertana del caffè

agg. – Secondo quanto emerso in questi minuti, ad essere colpito dal rogo è stato uno degli stabilimenti della zona industriale Asi Aversa Nord, situato a Teverola, dedicato alla torrefazione di caffè.

ORE 15.40, TEVEROLA (f.b.) – Un’esplosione è avvenuto pochi minuti fa nella zona industriale tra Teverola e Carinaro, provocando una densa e altissima nube di fumo che si è levata nel cielo. L’incidente ha causato grande preoccupazione tra i residenti e i lavoratori della zona, essendo la coltre visibile a diversi chilometri di distanza.

Sul posto si stanno recando i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Al momento, chiaramente, non si hanno notizie precise su eventuali feriti o vittime, mentre le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento.