GUARDA I VIDEO. INFARTO IN CHIESA. 40enne portata in ospedale in elicottero. E la partita di calcio si ferma per i soccorsi 23 Ottobre 2022 - 16:36

CLICCA QUI PER LEGGERE LE PRIME INFORMAZIONI PIEDIMONTE MATESE – Arrivano nuove informazioni relative al maloreche ha colpito una donna di Piedimonte Matese, accasciatasi al suolo dopo essersi sentita male nella chiesa Ave Maria Gratia Plena. La persona che è stata colpita da un infarto, P.E., di 40 anni, è stata trasferita in ospedale, quello proprio della città montana. Vista le condizioni, però, la donna è stata trasportata in un’altra struttura. Il velivolo è partito dal campo di calcio di Sepicciano, dov’era in corso una partita, il match è stato sospeso per permettere le operazioni. class="wp-block-video aligncenter">