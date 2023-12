GUARDA I VIDEO MONDRAGONE. Bellezza e degrado alla festa per l’accensione delle luci di Natale

Una Mondragone oramai spaccata in due, interessata da diverse realtà

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) _Degrado e sporcizia in città: nulla è mai cambiato. Era il 3 dicembre scorso quando al Viale Margherita si è svolto l’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale, per l’accensione delle luci di Natale. Nel mentre i cittadini festeggiavano con gli artisti di strada e le attrazioni varie, ai palazzi Cirio, la comunità bulgara organizzava danze sui cofani delle auto accompagnate da musica ad altissimo volume con tanto di intralcio al traffico veicolare e pedonale ed inquinamento acustico. Una Mondragone oramai spaccata in due, interessata da diverse realtà. In questi giorni tra l’altro ci è giunto un video nel quale è ripreso un uomo che “confonde” l’oasi park con il cesso pubblico. E pensare che nel 2019 alcuni volontari in collaborazione con l’Assessore Tramonti, cercarono di far divenire questo luogo, il fiore all’occhiello della cittadina, il punto di aggregazione per adulti e di divertimento per i bambini, di forte impatto visivo per cura e bellezza, il patrimonio di tutta quella comunità chiamata ad impegnarsi per la sua tutela. Evidentemente con il passare del tempo, gli impegni presi soprattutto dalla politica locale sono venuti meno, ed oggi l’oasi park non è altro che un “postaccio” dove ognuno si arroga il diritto di fare ciò che vuole, agendo in maniera indisturbata e tutto ciò a danno di quelle famiglie costrette a convivere con il degrado più assoluto.

