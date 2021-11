GUARDA IL VIDEO. CASERTA. Prima la maratona e poi una doccia in mutande nel cuore della città

CASERTA – Al centro della città a un passo da piazza Margherita, davanti a centinaia e centinaia di persone che passeggiano di domenica mattina due podisti che avevano partecipato alla mezza maratona hanno improvvisato una doccia in strada restando solo in mutande. Incuranti delle persone presenti in zona hanno tirato fuori dal bagagliaio dell’auto una tanica piena di acqua, si sono cosparsi di sapone ed hanno dato vita ad un vero e proprio siparietto che non è sfuggito agli occhi attenti di uno dei nostri lettori.