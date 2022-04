GUARDA IL VIDEO. Che soddisfazione. L’imprenditore Roberto Vitale, colpito da due odiosi attentati di camorra, vince un appalto del ministero della Difesa e incanta a Spilimbergo i generali con il suo lavoro

Alle 13.30 di oggi l’imprenditore di Teverola ha fatto brillare le cariche di esplosivo con le quali sono state demolite due palazzine dismesse che verranno sostituite da 192 alloggi per i militari di una delle basi più importanti del nostro Esercito nazionale

TEVEROLA La società Vitale One Costruzioni srl è l’impresa esecutrice dei lavori di “Realizzazione di due palazzine da 96 posti letto cadauna per alloggi servizio collettivo per personale volontario previa demolizione dei fabbricati n. 3 e n. 4” presso la Caserma “Forgiarini” in via Basaldella n.14 in località Tauriano di Spilimbergo (Pordenone), appalto aggiudicato in seguito a procedura aperta indetta dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, mentre la Direzione Lavori è affidata al 12° Reparto Infrastrutture di Udine.

Circa tre ore fa, alle 13.30, la demolizione. Una tecnica di demolizione di grande qualità, quella utilizzata dalla Vitale One Costruzioni srl che ha incuriosito anche chi di queste cose si occupa ogni giorno avendo dimistichezza, per la professione che svolge, con armi ed esplosivi. All’evento, infatti, hanno voluto essere presenti le più alte cariche delle Forze armate.

Le due palazzine abbattute erano completamente dismesse e si sviluppavano su 3 livelli fuori terra di altezza massima di circa 20 mt. Le stesse sono state abbattute in meno di 3 secondi alle ore 13.30 mediante utilizzo di microcariche esplosive per un totale di 45 chili circa, posizionate su 800 fori calcolati sulle due strutture.

Le attività di carica e di sparo sono state riprese da droni; sono stati utilizzati due cannoni per la nebulizzazione di acqua per abbattere le polveri dell’esplosione, posizionati in direzione dei venti prevalenti.

Tra le altre cose, era stata anche predisposta un’area allestita da catering specializzato completamente

destinata ai visitatori dell’evento.

Tutto il materiale proveniente dalla demolizione è stato riciclato poi sul posto con impianto mobile autorizzato per essere ricollocato come sottofondo stradale per un intervento totalmente green.

L’area di sedime delle palazzine demolite sarà,invece,0attrezzata a verde, quale polmone all’interno della Caserma.

Su un’area prospiciente, sempre interna alla Caserma, saranno poi realizzate ex‐novo 2 palazzine da 96 posti letto cadauna per alloggi volontari dell’esercito, dotate di ottimi livelli di comfort termo‐igrometrico all’interno degli ambienti ed elevato efficientamento energetico attraverso un sistema integrato involucro‐impianti. E’ prevista difatti l’installazione di pannelli fotovoltaici, infissi ad alta efficienza termica, efficientamento dei corpi illuminanti esterni, isolamento dell’involucro edilizio con pannelli performanti, oltre all’impiego di materiali basso emissivi.