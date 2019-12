GUARDA IL VIDEO CHOC. Passa un decimo di secondo prima del crollo dell’albero sull’Appia. Se parliamo di “miracolato”, stavolta non scherziamo affatto!

CASAPULLA – C’è un video che gira in rete in questi minuti che mostra precisamente cosa sia successo ieri pomeriggio lungo la statale Appia nel territorio del comune di Casapulla quando probabilmente a causa del vento forte, un albero di grosse dimensioni si è schiantato al suolo. La particolarità di questo video è legata ad una evidente vicenda drammatica che non è sfociata in tragedia solo per un decimo di secondo. Stavolta, più che il nostro racconto, a spiegare bene l’affermazione grave che abbiamo scritto sono proprio le sequenze impressionanti: una persona, un uomo, passa sotto all’albero neppure un secondo prima che questo crolli. E’ dall’altra parte, si accorge ovviamente di tutto e probabilmente ringrazia il cielo di averlo letteralmente miracolato. Ripetiamo, le immagini, da questo punto di vista sono largamente esplicative di questa nostra premessa alle stesse. Non conosciamo il nome dell’uomo, ma per noi, da oggi, è “il miracolato”.