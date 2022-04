GUARDA IL VIDEO. Cittadino sorprende un uomo su un furgone mentre abbandona rifiuti in strada

CLIKKA QUI PER GUARDARE IL VIDEO

CASTEL VOLTURNO – A Castel Volturno un uomo, a bordo di un furgone, è stato beccato da un cittadino a sversare rifiuti in strada. Come si vede nel filmato realizzato dallo stesso cittadino, video che è stato postato sui social e che in molti hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, sul furgone erano stati sistemati vari sacchi neri contenenti rifiuti, tra cui anche resti vegetali.

“Abbiamo sporto denuncia contro il signore che credeva di poter tranquillamente scaricare in strada tutto quel materiale e di passarla liscia. Fortunatamente, giorno, dopo giorno, aumenta il numero di persone che lottano contro questa inciviltà e questi atteggiamenti criminali. Tutti dovrebbero denunciare, sempre. Occorre però che le Istituzioni si impegnino maggiormente. Occorrono foto-trappole soprattutto nelle aree a rischio, quelle isolate, e bisognerebbe inasprire le pene contro chi utilizza strade, piazze e campagne come fossero delle discariche. ”-ha commentato Borrelli.