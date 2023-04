GUARDA IL VIDEO. Le immagini dei rapinatori del pilota Ferrari Charles Leclerc in azione. ARRESTI TRA NAPOLI E CASERTA

CASERTA – Sono stati individuati, rintracciati e stamani arrestati con custodia cautelare in carcere i componenti della banda ritenuta responsabile di alcune rapine avvenute in Versilia, tra cui quella ai danni del pilota di Formula 1 Charles Leclerc perpetrata a Viareggio il 18 Aprile 2022.

Nel mirino dei quattro, tre uomini e una donna, orologi di gran lusso: quello del pilota era stato disegnato da Richard Mille e recava la firma di Leclerc incisa sulla cassa: due milioni il valore stimato per il prezioso che la banda aveva tentato di rivendere in Spagna per un decimo del suo valore.

Charles Leclerc è stato scippato in Darsena a Viareggio, la sera di Pasquetta 2022. Una persona gli si è avvicinata con la scusa di scattare un selfie, ma poi gli ha sfilato dal polso il suo preziosissimo cronografo Richard Mille Rm 67-02. Il pilota ha provato a inseguire con la sua auto il ladro, fuggito con un complice su uno scooter, ma poi ha desistito anche per la presenza di altri mezzi.

Gli arresti effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Viareggio col supporto dei loro colleghi di Napoli, di Caserta e di Milano. Gli investigatori hanno indagato fra testimonianze e filmati della videosorveglianza da cui gli inquirenti sono risaliti agli autori materiali – che avrebbero agito su uno scooter di grossa cilindrata intestato a un prestanome – e ad altre due persone che avrebbero agito in concorso viaggiando a bordo di un suv.

Sarebbero

stati questi ultimi, un uomo di 39 anni e una donna di 29, ad aver pedinato il pilota seguendolo da Forte dei Marmi a Viareggio impedendogli poi con varie manovre di seguire i presunti autori materiali del reato. Nella stessa sera due dei componenti della banda avrebbero tentato di rapinare a Forte dei Marmi una giovane coppia, sempre di un orologio.

A loro è stata attribuita anche una rapina dell’Agosto 2021 ai danni di un turista francese, perpetrata sotto minaccia di una pistola rivelatasi poi a salve, con strappo dell’orologio da 80.000 euro.