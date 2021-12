GUARDA IL VIDEO. L’ultimo saluto a don Emilio: addio al parroco no vax ucciso dal Coronavirus

PARETE (Lidia e Christian de Angelis) Grande partecipazione ieri ai funerali dello stimato e benvoluto sacerdote, Don Emilio Tamburrino, deceduto a 59 anni. Ieri alle 15:30 presso la Parrocchia Maria Santissima della Rotonda a Parete si sono svolti i funerali del sacerdote, a officiare la funzione religiosa il Vescovo Mons. Spinillo, tanti i presenti per l’ultimo saluto. In chiesa una teca contenente le ceneri del religioso parroco della Chiesa San Pietro Apostolo di Parete. Una cerimonia sobria e commovente, parole bellissime per descrivere l’opera e la vita dell’uomo di Chiesa, deceduto prematuramente. Il parroco era ricoverato da quindici giorni all’ospedale Cotugno di Napoli. Con il passare dei giorni, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso avvenuto mercoledì 1 dicembre. Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, in provincia di Napoli, aveva spiegato sui social che don Emilio stava molto male.

