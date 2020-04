GUARDA IL VIDEO MADDALONI. Mascherine d’oro, l’intervento di Razzano, la versione del Comune e quello che invece serve per dimostrare che De Filippo e i suoi dicono la verità

Ci sarebbe stata una revisione dell’accordo con l’impresa di Frignano. Ma di questo non si ha traccia reale

MADDALONI – (g.g.) Giuseppe Razzano che, insieme ai consiglieri comunali di minoranza ha sollevato la questione della determina con la quale il comune di Maddaloni ha acquistato mille mascherine a 3 euro l’una da un’impresa di Frignano, torna sull’argomento con un video postato in facebook.

Col suo intervento informa che l’amministrazione comunale ha fornito la seguente spiegazione: già al 30 marzo, cioè a diversi giorni di distanza dalla pubblicazione della determina, quell’accordo è stato rivisto e le mascherine, divenute 1.500 sono state acquistate a 1.60 euro cadauna.

Razzano fa notare che questa versione è venuta fuori dopo che l’opposizione ha sollevato il problema. Oltre a questo, evidenzia il fatto che non ci sia traccia di un atto amministrativo che, revocando di fatto la prima determina, formalizza il nuovo accordo e soprattutto il nuovo prezzo.

Ha ragione Razzano o ha ragione l’amministrazione comunale? Ha ragione…la ragione. Magari il fondatore di Città di Idee ha formulato affermazioni rispetto alle quali il sindaco De Filippo e il dirigente che quella determina ha firmato possono confutare. Ma lo devono fare, perchè altrimenti la semplice affermazione, non supportata da alcun atto concreto e formale, non serve proprio a nulla.

In anni e anni di lavoro, di “pezze a colore” ne abbiamo viste a iosa e tante ne abbiamo raccontate. Il politico, di per sè, è inaffidabile. La nostra statistica è la seguente: su 10 cose che dice, una, massimo una e mezza è completamente vera. Il resto galleggia tra il quasi vero, quasi falso e totalmente falso. Ecco perchè occorre che l’amministrazione dimostri, che esibendo una determina datata 30 marzo, massimo 31 marzo o primo aprile per certificare la versione data di fronte alla denuncia dell’opposizione sull’acquisto, a prezzo decisamente esoso, delle mille mascherine.

