MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Attimi di paura in via Trento per un appartamento in fiamme che hanno avvolto l’intera balconata. Sul posto stanno operando in questo momento i Vigili del Fuoco del distaccamento locale ed una pattuglia della Polizia Municipale per deviare il traffico.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli circa le cause dell’incendio. Per fortuna all’interno non vi erano persone presenti.