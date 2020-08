GUARDA IL VIDEO MONDRAGONE. Via 4 Novembre pericolosissima, dopo la caduta dei calcinacci, qualcuno ha tolto le transenne, e i vigili urbani…

Abbiamo girato alcune immagini di una situazione effettivamente incresciosa. Quello che stupisce è la rilassatezza della polizia locale che pur conosce il fatto essendo transitata da questa strada

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Continuano i disagi in via 4 Novembre, stradina di collegamento tra il centro storico e per Corso Umberto, chiusa al traffico veicolare e pedonale, qualche settimana fa, a causa della caduta di calcinacci dalla facciata di un’abitazione diroccata. Ovvio che viste le pessime condizioni della struttura, il pericolo di ulteriori cadute di calcinacci, permane. Una strada che dovrebbe rimanere chiusa ma che al momento risulta aperta e tra l’altro l’immobile è privo di qualsiasi rete di protezione, nonostante l’intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia Locale per mettere in sicurezza la struttura.

Via 4 Novembre ha un ingresso anche su Via Vittorio Emanulele, nel pieno centro storico, zona pattugliata giornalmente dalla Polizia Locale ed appare dunque inverosimile che nessuno si sia accorto che le transenne, per impedire il passaggio dei pedoni e delle auto, siano state spostate. Ma proprio ieri mattina, in prossimità di questa strada, dove vi è una nota pescheria vi è stato un intervento della Polizia Locale per far rimuovere ai clienti di questo esercizio commerciale, le auto in sosta, per cui di certo avranno anche notato lo spostamento delle transenne ed il continuo transito delle auto e dei pedoni in un’area dove nessuno dovrebbe accedere.

Ci permettiamo una piccola nota, nel momento in cui viene concesso ad un cittadino di aprire un esercizio commerciale, pare evidente dover concedere la sosta o comunque garantire una certa tolleranza a chi ha intenzione di parcheggiare per spendere in quel negozio, ma probabilmente il fare cassa è più importante di qualsiasi altra situazione. Detto ciò, e tornando al discorso dei calcinacci caduti, quando c’è di mezzo l’incolumità delle persone, l’occhio non si chiude ma si tiene “vigile”. Continueremo a seguire la vicenda.