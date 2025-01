GUARDA IL VIDEO. ROBA DA MATTI. Ecco come spara per festeggiare il sorteggio della sfilata dei carri. “Era pistola giocattolo”. Ma beccato a lavoro armato

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

La polizia lo ha cercato prima a casa e poi si è recata presso la clinica dove lavora

MACERATA CAMPANIA (g.g.) – Un video pubblicato su Facebook per festeggiare il numero preferito, la buona riuscita della “pesa” per la sfilata dei carri di Macerata Campania.

Uno scherzo, così segnala Saverio Laudando, l’autore in un post in calce all’articolo, ma sicuramente molto stupido, visto che l’uomo si sarebbe messo a sparare con quattro colpi di pistola in aria. Si tratterebbe del capocarro denominato “La passione di Sant’Antonio”. Sarebbe lui l’uomo che nel video emerge come autore degli spari.

In un post su Facebook, Laudando ha spiegato di aver fatto uno scherzo stupido, cosa abbastanza evidente, ma soprattutto che si tratterebbe di una pistola giocattolo quella immortalata nel video.

Data però la gravità del gesto, si sono mossi carabinieri di Macerata e la questura di Caserta.

Gli agenti del commissariato di Marcianise si sono recati prima a casa di Laudando e poi hanno hanno raggiunto mentre l’uomo si trovava sul posto di lavoro, presso una struttura psichiatrica nella quale è attivo quale operatore sanitario, trovandolo in possesso di un’arma, chiaramente finita sotto sequestrata

A quanto emerge al momento, la pistola è un’arma vera e propria. Successive analisi confermeranno o meno se sia possibile un utilizzo atto ad offendere o meno della pistola.